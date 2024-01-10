أرباح غير متوقعة.. ماذا لو استثمرت 100 ألف جنيه في الذهب منذ عام؟

شهد الذهب نشاطا على المستوى المحلي والعالمي، في الفترة الأخيرة محققًا مستويات سعرية غير مسبوقة، مع التوترات التي تشهدها المنطقة والعالم من حروب وعدم استقرار في الأسواق العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وعلى المستوى المحلي، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر، مستوى 3200 جنيه في آخر تحديث بنهاية تعاملات الثلاثاء 9-1-2024، فيما كان سعر جرام الذهب عيار21 في بداية العام الماضي، يسجل نحو 1690 جنيهًا للجرام.

استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في الذهب

وفي حالة استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في الذهب، بأسعار بداية العام الماضي البالغة 1690 جنيهًا للجرام عيار 21، تمثل نحو 59 جرامًا، تكون الأرباح المحققة من هذا الاستثمار نحو 89 ألف جنيه بالإضافة على أصل المبلغ على أساس سعر الذهب اليوم البالغ 3200 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 3230 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي 3691 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 2769 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة 2153 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب بنهاية تعاملات اليوم 25 ألفا و840 جنيها.

أسعار الذهب العالمية

استقرت أسعار الذهب العالمية، عند مستويات 2029.06 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 أسابيع يوم الاثنين، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنحو 0.1% ليصل إلى 2035.3 دولارًا للأوقية.