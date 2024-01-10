تراجع أسعار الذهب للمرة الأولى اليوم الأربعاء.. «بكم عيار 21؟»

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-1-2024 في السوق المحلية والصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، والشعبة العامة للذهب.

وجاء جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا، منخفضا بقيمة 10 جنيهات خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث وصل سعره إلى 3220 جنيهًا بدلا من 3230.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 3680 جنيهًا للجرام من عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يُستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 الذي سجل 2760 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 25 ألفًا و760 جنيهًا.