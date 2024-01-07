محافظ بورسعيد يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد: أدام الله وحدتنا

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، قائلا «يطيب لي أن أهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى كل المصريين بالخير واليمن والبركات».

وحدة أبناء مصر

وأكد محافظ بوسعيد وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التي تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

وأضاف محافظ بورسعيد أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، ومصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

المحافظ يشارك المسيحيين الاحتفالات

وكان محافظ بورسعيد قد شارك أمس الإخوة الأقباط بمراسم الاحتفالات، خلال زيارته كنيسة مار مرقص ببورفؤاد، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة، وقيادات الكنيسة ورجال الدين المسيحي.