أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالدقهلية.. 25 مركزا

يتطلع الكثير من الشباب المقبلين على الزواج إلى معرفة أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالدقهلية، من أجل إتمام الفحوصات المطلوبة والاطمئنان علي سلامتهم الصحية.

أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالدقهلية

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية لـ«الوطن» أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالدقهلية في نحو 25 مكانا في مختلف الإدارات والمراكز في المحافظة.

وأشار إلى أن أماكن المبادرة في محافظة الدقهلية جاءت كالآتي:

- مدينة المنصورة في وحدة طب الأسرة الدنابيق

- مدينة المنصورة في المركز الصحي العام

- مركز جمصة في الجزاير

- مركز المنزلة في العزيزة

- مركز منية النصر في مركز طب أسرة البجلات

- مركز ميت سلسيل في الكفر الجديد

- مركز دكرنس في وحدة طب أسرة المرساة

- في مركز الجمالية في المركز الطبي الحضري

- في مركز شربين في رعاية الطفل بشربين

- في مركز السنبلاوين في وحدة طب أسرة طهواي

- في مركز نبروة في طب أسرة درين

- في مركز المطرية في وحدة طب العصافرة

- في مركز تمي الأمديد في ابو داوود

- في مركز أجا في رعاية طفل أجا

- في مركز محلة الدمنة في محلة الدمنة

- في مركز بني عبيد في الصلاحات

- في مركز طلخا في رعاية طفل طلخا

- في مركز بلقاس في مركز رعاية طفل بندر بلقاء

- في مركز ميت غمر في مركز طب ميت محسن

- في مركز ميت غمر في احيائية دقادوس

- في المنصورة في منية سندوب

- فى مركز أجا في ميت العامل

- في منية النصر في رعاية طفل الكردي

- في السنبلاوين في كفر غنام

- في بلقاس في الشوامي

رابط أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالدقهلية

وحددت وزارة الصحة رابطا من أجل التعرف علي أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في محافظة الدقهلية من هنا من خلال الآتي:

- الدخول على الرابط

- كتابة اسم المحافظة

- كتابة اسم المركز التابع له

- الضغط علي بحث

- تظهر أقرب الأماكن الخاصة بالمبادرة للمكان الخاص بالمواطن