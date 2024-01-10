محلل سياسي: الفصائل الفلسطينية تستجيب للمقترحات المصرية بشأن غزة

قال ماهر الصافي، محلل سياسي فلسطيني إن قمة العقبة التي تعقد في المملكة الأردنية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك العبدالله والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تهدف لبحث التطورات في قطاع غزة.

وأضاف «صافي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرد المصري كان واضحًا تجاه الاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي، حيث طالبت القاهرة بوقف إطلاق النار، وهو المطلب الذي أيدته الفصائل الفلسطينية، وعقد صفقة تبادل للأسرى بالإضافة إلى خروج جيش الاحتلال من داخل المدن الفلسطينية في قطاع غزة، وتوقف تحليق طيرانه فوق القطاع.

الفصائل الفلسطينية ستتجاوب مع الجهود المصرية

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الفصائل الفلسطينية تتجاوب مع الجهود المصرية في حالة قبول المقترحات بوقف إطلاق النار، وهو مطلب جماعي من القمة والفصائل وتسعى إليه مصر منذ بداية الحرب وكانت الوساطة المصرية واضحة، مؤكدًا أن القمة لها دلالات كبيرة، فتضع النقاط فوق الحروف وبعبارة صريحة وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية-الأردنية-الفلسطينية، التي تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية الجارية، ومن المقرر أن يستعرض السيد الرئيس خلال القمة الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، إلى جانب عرض رؤية مصر لكيفية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.