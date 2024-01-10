«المستقلين الجدد»: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية رسالة جديدة للعالم

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية هي استمرار لدور مصر في محاولة وقف العدوان على غزة، وتأتي في ظل الصمت الدولي.

وأضاف «عناني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه القمة الثلاثية تأتي تأكيدا على استمرار التطابق في الموقف المصري والأردني مع موقف السلطة الفلسطينية بالرفض التام لمحاولة إسرائيل بتصفية القضية على حساب دول الجوار، وهي رسالة جديدة للعالم تؤكد تمسك مصر والأردن بالثوابت الخاصة بالحفاظ على القضية الفلسطينية في ظل القرارات الدولية الخاصة بالقضية.

القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

وأكد أن ثبات الموقف المصري والأردني له أكبر الأثر في ثبات الشعب الفلسطيني ضد العدوان ورفض التهجير، وثمن الجهود المصرية في الوساطة والقراءة الجيدة المدروسة للموقف، الأمر الواضح بالتحذيرات المصرية بالتهديد الواضح للاستقرار حال إسرائيل على استمرار التصعيد.

وأشار إلى أن هذا اللقاء في ضوء المستجدات الموجودة في المنطقة واتساع العدوان على الضفة الغربية أيضا في غاية الأهمية؛ لدعم السلطة الفلسطينية حتى تستطيع مجابهة هذا الاعتداء على الفلسطينين في الضفة الغربية، والذي سيكون له عواقف وخيمة.