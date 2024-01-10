تحرير 14 محضرا في حملة تموينية بالدقهلية

قاد متولي عبد العال، رئيس مجلس ومدينة بني عبيد، حملات مكبرة ومكثفة على عدد من المحلات والمجمعات الاستهلاكية ومحلات بيع المأكولات والأسماك والمجازر وثلاجات حفظ اللحوم في نطاق المدينة، كما استهدفت الحملة قرية الصلاحات بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وبمشاركة اللجنة الخماسية المكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات وأسفرت عن تحرير 14 محضرا.

حملات تموينية مكبرة على الأسواق بالدقهلية

وبحسب البيان، قال رئيس مجلس مدينة بني عبيد، إن هناك تعليمات مشددة بتكثيف الحملات التموينية المكبرة على كافة المنشآت الغذائية ومحلات بيع المأكولات والأسماك لمتابعة مجريات الأمور داخل الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود أو رصد أي مخالفة، واستهدفت الحملة قرية الصلاحات والتي أسفرت عن تحرير 14 محضرا؛ 6 محاضر عدم وجود شهادات صحية، و3 لعدم نظافة المحلات و5 لعدم إعلان أسعار على المنتجات الغذائية المعروضة للبيع أمام المواطنين، وضبط 25 كيلوجرام لحوم متغيرة الخواص وجرى إعدامها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

الاستمرار في الحملات التموينية

وأكد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، الاستمرار في الحملات التموينية بصفة دورية لضبط الأسعار والتأكد من جودة وسلامة وصلاحية المنتجات الغذائية المعروضة بمختلف أنواعها في المحلات للبيع أمام المواطنين.