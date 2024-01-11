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بطلات «كليبات» تامر حسني يخطفن الأنظار.. آخرهن ثراء جبيل

كتب:

ضحى محمد
07:51 ص | الخميس 11 يناير 2024
كليب موحشتكيش

كليب موحشتكيش

يحرص الفنان تامر حسني باستمرار على ظهور عدد من النجمات خلال كليباته الغنائية، ولاقى الفيديو الكليب الأخير له، نجاحاً كبيراً، والذي جاء باسم «موحشتكيش»، ويأتي ضمن ألبومه الأخير «هرمون السعادة»، وظهرت خلال الكليب الفنانة ثراء جبيل، التي خطفت الأنظار، ونالت إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد.

 أسيل عمران

اختار الفنان تامر حسني أسيل عمران، لتظهر معه مرتين خلال الفيديو الكليب الأخير، الذي حمل اسم «حوا» من ألبوم هرمون السعادة، وأيضاً سبق له وظهرت معه خلال كليب «ناسيني ليه»، وقد تألقت خلال الكليب بإطلالة مميزة، وحصلت على إشادة من الجمهور والنقاد .

نور اللبنانية

ظهرت الفنانة نور اللبنانية، خلال فيديو كليب تامر حسني، الذي يحمل اسم «نور عيني»، محققة إشادات كبيرة من الجمهور، وغلب على الفيديو كليب، طابع الحب والرومانسية.

منة شلبي

شاركت الفنانة منة شلبي  الفنان تامر حسني، فيديو كليب «يا أنا يا مفيش»، حيث ظهرت في الفيديو بشخصية الفتاة الكفيفة، ضمن أحداث فيلم نور عيني.

دينا الشربيني

حرص الفنان تامر حسني على ظهور الفنانة دينا الشربيني معه خلال فيديو كليب «هرمون السعادة»، الذي حقق نجاحاً كبيراً على يوتيوب، وكان من فيلم «تاج»، وحقق نسب مشاهدة عالية، حيث أنها شاركته البطولة.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.