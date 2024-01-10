هل يحق للزوجة إذا مات زوجها وكانا خارج البلاد صرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة؟

منحت هيئة التأمينات الاجتماعية، الزوجة كل المستحقات في صرف معاش زوجها بعد وفاته، ولكن إذا كان الزوجان خارج البلاد وتوفي أحدهما هل يحق للآخر صرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة؟

مستحقات المعاش ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة

في هذه الحالة توضح التأمينات الاجتماعية إذا كان الزوجان مسافرين خارج البلاد وأثناء سفرهما توفي الزوج أو الزوجة، فهل تمنحهما التأمينات الحقوق الخاصة بمستحقات المعاش ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة؟

حق صرف مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة

وقالت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات، إنه إذا مات أحد الزوجين وهما خارج البلاد تمنحهما الهيئة الحق في صرف كل المستحقات الخاصة بالمعاش ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة.

وأضافت المصادر خلال حديثها مع «الوطن»، أن كل المستحقات التأمينية سيتم صرفها للمستحق للمعاش، وذلك لسبب بسيط وهي أن المعاشات الخاصة بهما داخل مصر، لذلك فهي حق لهما.

وتابعت المصادر، أن الأرملة إذا مات زوجها وسافرت خارج البلاد تستمر في صرف المعاش ولا ينقطع عنها نهائيًا.