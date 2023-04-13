مستندات الحصول على مصاريف الجنازة للمستحقين.. اعرف التفاصيل

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، المستندات المطلوبة لصرف مصاريف الجنازة للمستفيدين، بعد وفاة الشخص المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى، مشيرة إلى أنه عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش، بأداء نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر، مؤكدة صرف نفقات الجنازة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم المستندات في المنطقة المتواجد بها ملف المعاش.

المستندات المطلوبة للحصول على مصاريف الجنازة

- صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.

- النموذج المحدد أو طلب صرف مصاريف الجنازة​.

مستحقو مصاريف الجنازة

لفتت التأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي، إلى أن مصاريف الجنازة تصرف بالترتيب الآتي:

- ‌الأرامل وفي حالة وجود أكثر من أرملة، توزع بينهن بالتساوي.

- أرشد الأولاد في حالة عدم وجود أرملة.

- إذا لم يوجد أبناء، يتم الصرف لأي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.​

شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى

أشارت «التأمينات»، إلى أن الأرملة يشترط لاستحقاقها معاش زوجها، أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج، مشيرة إلى أن المطلقة طلاقًا رجعيًا، تكون في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:

- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش، خلال فترة عدتها، التي تقدر بـ100 يوم من تاريخ الطلاق.