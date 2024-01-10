محافظ الوادي الجديد يجري جولة مفاجئة بالأسواق ويتابع عمل المخابز

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حملة مفاجئة على تجار المحافظة وعدد من المخابز والمحال التجارية بالأسواق ومبادرات السلع الغذائية بمدينة الخارجة، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار، ورافقه جهاد متولي رئيس مركز الخارجة ومحمد رجب وكيل وزارة التموين.

وتابع محافظ الوادي الجديد، سير العمل داخل المخابز بمدينة الخارجة، وذلك للتأكد من جودة إنتاج الخبز ومطابقته للوزن وعدم وجود شكاوى من المواطنين، وقرر المحافظ منح مكافأة للعاملين بأحد المخابز لالتزامهم بالمواصفات التموينية و جودة الإنتاج بشهادة المواطنين الذين تصادف وجودهم بالمخبز.

توفير السكر المدعم بسعر 27 جنيه للكيلو

كما وجه محافظ الوادي الجديد بسرعة توفير حصص من السكر المدعم للمنافذ وتجار الجملة بالمدن والقرى بسعر 27 جنيهًا للكيلو، والتعاقد مع منتجي الخضروات بمراكز المحافظة، لطرح الإنتاج بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وإعادة تنظيم معروضات المحال الخارجية بسوق الشعلة، لتيسير حركة المارة داخل وخارج السوق.