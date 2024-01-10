أماكن فحص المقبلين على الزواج في الغربية.. اعرف مواعيد العمل

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، عن أماكن المبادرة الرئاسية « فحص المقبلين على الزواج»، وذلك في إطار حرص الدولة على إعلان مصر خالية من الأمراض المتنقلة والوراثية، وحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وقال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن مبادرة رئيس الجمهورية فحص المقبلين على الزواج تم تدشينها داخل محافظة الغربية بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، في شهر فبراير الماضي، تحت شعار «100 مليون صحة».

أماكن فحص المقبلين على الزواج بالغربية

وعن مواعيد عمل فرق عمل مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالغربية، أشار وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى نقاط عمل المبادرة تعمل يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهراً، وهناك مراعاة من قبل المديرية في توزيع نقاط الفحص وفقت للنطاق الجغرافي بحيث يغطي كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة.

أماكن فحص المقبلين على الزواج بالغربية

وأوضح « بلبل» أماكن عمل مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالغربية، وهي كالتالي:

- حي أول طنطا.. مركز طبي سيجر.

- حي ثاني طنطا.. مركز طبي سعيد.

- مركز طنطا.. الوحدة الصحية بنواح.

- حي أول المحلة.. مركز رعاية الطفل.

- حي ثاني المحلة.. مركز رعاية الطفل.

- مركز كفر الزيات.. المركز الطبي.

- مركز زفتی.. المركز الطبي.

- مركز السنطة .. رعاية طفل.

- مركز قطور.. مركز رعاية الطفل.

- مركز بسيون.. مركز رعاية الطفل.

- مركز سمنود.. المركز الطبي بسمنود.