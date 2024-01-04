عضو بـ«النواب»: إدراج الأمراض الوراثية والنادرة بصندوق الطوارئ يرفع معاناة المرضى

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن تعديل قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذي يمثل أهمية كبيرة في الوقت الراهن بإدراج بعض الأمراض لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي مقدمتها الأمراض الوراثية والنادرة.

وأشارت النائبة لـ«الوطن» إلى أن إدراج الأمراض الوراثية والنادرة، يسهم في رفع معاناة المرضى، خصوصا في ظل المشكلات التي يتعرضون لها سواء في توفير العلاج أو تكاليفه المرتفعة بشكل كبير.

صندوق مواجهة الطوارئ يقوم بجهود في تدريب الكوادر الطبية

وأوضحت رغدة نجاتي، أن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يبذل جهودا كبيرة في تدريب الكوادر الطبية للتعامل مع حالات الأمراض الوراثية والنادرة، فضلا عن إتاحة التشخيص المبكر لمثل هذه الأمراض، وهو ما يساهم في سرعة تقديم العلاج المبكر، ومن ثم منع تعرض المصابين للإعاقة.

وقالت رغدة نجاتي: «على الرغم من قلة نسبة المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، إلا أن الأمر في مقدمة اهتمامات الحكومة، انطلاقا من مبدأ الوقاية خير من العلاج، ومازلنا في حاجة إلى المزيد من جهود الدولة لمقاومة الأمراض الوراثية، وخصوصا في القرى والنجوع بالأقاليم المختلفة».

عادات الزواج الخاطئة تؤدي لانتشار الأمراض الوراثية

وأكدت عضو مجلس النواب أنه ما زال هناك بعض العادات التي تحتاج إلى ضبط، فيما تتعلق بالزواج والإنجاب، وهو ما يترتب عليه وجود أمراض وراثية، وأن القضاء على هذه الظواهر السلبية يجنبنا انتشار الأمراض الوراثية والنادرة، وذلك