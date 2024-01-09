فحص 4299 طفلا في القليوبية ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فحص 4299 طفلا من حديثي الولادة، من الأطفال المحتجزين بوحدات الرعاية الحرجة بالمستشفيات ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» خلال عام 2023، وذلك للكشف المبكر عن 19 مرضا وراثيا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان، أنه يتم تقديم الخدمة لجميع الأطفال المبتسرين سواء المصريين أو الأجانب الموجودين بالمحافظة.

الفحص الكامل مجانا

وأشارت آية السيد، مدير إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة والسكان، أن عمل الفحص تتم بالكامل بالمجان دون أي تكاليف مادية على الأهالي.

وأضافت مدير إدارة الأمومة والطفولة بـ«صحة القليوبية»، أن الأمراض التي يتم الكشف عنها من خلال المبادرة هي:

- قصور الغدة الدرقية الخلقي.

- تضخم الغدة الكظرية الخلقي

- أنيميا الفول

- التليف الكيسي

- فرط شحميات الدم الوراثي

- الفينيل كيتونوريا

- نقص رباعي هيدروبيترين

- حموضة الدم العضوية

- ارتفاع حمض ايزوفاليريك بالدم

- ارتفاع حمض البروبيوني/ الميثيل مالوني بالدم

- مرض البول القيقبي

- ارتفاع التيروزين في الدم «النوع الأول»

- ارتفاع الجلاكتوز في الدم

- ارتفاع هوموسيستين بالبول

- ارتفاع الارجينين بالدم

- ارتفاع السيترولين بالدم

- نقص الاورنيثين ناقل الكربامويل

- أكسدة الأحماض الدهنية

- نقص انزيم البيوتينيداز.