تعد وثيقة الفحص الطبي للزوجين من الأوراق المهمة لعقد القران، لذا يتطلع المقبلون على الزواج من مختلف مدن وقرى محافظة دمياط لمعرفة أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج لاختيار الأقرب لهم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى معرفة الفحوصات الطبية المطلوبة، والتي تشمل الأمراض المزمنة؛ ومنها الضغط والسكر وأمراض المناعة والأمراض الوراثية.

أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بدمياط

وتنشر «الوطن»، وفقا لمديرية صحة دمياط عبر بيانها الرسمي، أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بدمياط ومواعيد عملها كالتالي:

- وحدة مستشفى الأزهر الجامعي بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة وتعمل يوم السبت فقط.

- وحدة فاركوسور بالهيئة العامة للتأمين الصحي خلف مستشفى فارسكور المركزي تعمل أسبوعيا أيام السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء والخميس.

- وحدة مستشفى حميات دمياط بالظهير الصحراوي لمحافظة دمياط وتعمل طول الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.

- وحدة مستشفى حميات فارسكور بشارع 23 يوليو، وتعمل طول الأسبوع ما عدا الجمعة.

- وحدة لجنة عيادة الأمل بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشارع الحربي، وتعمل طول الأسبوع ما عدا الجمعة.

خدمات صحية ونفسية للمقبلين على الزواج بدمياط

وتوفر أيضا أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بدمياط، عدة خدمات أخرى منها النفسي والمشورة كالتالي:

- خدمة المشورة للوقاية من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين.

- خدمة الإحالة للجهات المختصة عند اكتشاف أمراض وراثية أو فيروسية.

- خدمة التوعية بأهمية الفحص للمقبلين على الزواج.