أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالمنيا ومواعيد العمل.. 6 وحدات

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الصحة بمحافظة المنيا أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج ضمن المبادرات الرئاسية لحملة «100 مليون صحة»، المطبقة بمختلف محافظات الجمهورية، وتهدف للاهتمام بصحة المواطنين بمختلف الفئات بداية من الجنين حتى رعاية المسنين وأمراض الشيخوخة عبر عدة مبادرات صحية منبثقة من الحملة، بينها فحص المقبلين على الزواج.

أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالمنيا

وتنشر «الوطن» لمتابعيها باطار خدماتها المتعددة على مدار اليوم أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالمنيا ومواعيد العمل بها ليتسنى للمواطنين اختيار الأقرب لهم كالتالي:

- وحدة مستشفى حميات المنيا فى شارع الحرية تعمل طول الأسبوع عدا يوم الجمعة

- وحدة مستشفى جامعة المنيا في شارع الكورنيش تعمل طول الأسبوع عدا يوم الجمعة

-وحدة مستشفى جراحات اليوم الواحد في سمالوط بشارع المستشفى تعمل طول الأسبوع عدا يوم الجمعة

-وحدة عيادة المبرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي شارع النقراشي تعمل يومي السبت والخميس

-وحدة مستشفى ملوي بالطريق الدائري في شارع الديروطية تعمل يوم الثلاثاء فقط.

- وحدة المركز الطبي الغربي بالهيئة العامة للتأمين الصحي بالمركز الطبي الغربي خلف مستشفى الصدر بعزبة شاهين طول الأسبوع ماعدا يوم الجمعة

شهادة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

كما تعد شهادة الفحص الطبي أحد الأوراق الهامة بعقد القران ويتمكن العروسين من استلامها عقب إجراء الفحص الطبي في أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالمنيا بعد 14 يوما حيث توضح نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها العروسان وبينها فحوصات لأمراض وراثية ومناعية وأمراض مزمنة، فضلا عن تلقي المشورة والدعم النفسي والتوعية بالزواج والأمراض المنتقلة جنسيا وكيفية رعاية الأسرة.