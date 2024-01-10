أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الشرقية.. 21 مركزا

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الشرقية

وأوضحت مديرية الصحة خلال بيان رسمي، أن أماكن فحص المقبلين على الزواج بالشرقية البالغ عددها 21 مركزا طبيا، تشهد انتظام العمل وإقبال من المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات.

21 مركزا لفحص المقبلين على الزواج

وأشارت المديرية إلى أن مراكز فحص المقبلين على الزواج موزعة على عدة أماكن على النحو التالي:-

– المركز الطبي بالنحال بمدينة الزقازيق

– مكتب رعاية طفل ثاني الزقازيق

– المركز الطبي العام بالحسينية

– مركز طبي صان الحجر

– وحدة منشأة أبو عمر

– المركز الطبي بكفر صقر

– المركز الطبي بالقنايات

– المركز الطبي بمنيا القمح

– مكتب رعاية الطفل بفاقوس

– المركز الطبي بديرب نجم

– المركز الطبي بالصالحية الجديدة

– المركز الطبي بأبو كبير

– المركز الطبي بالعزيزية بمنيا القمح

– المركز الطبي بالإبراهيمية

– المركز الطبي بأولاد صقر

– مكتب رعاية الطفل بمشتول السوق

– المركز الطبي بالقرين

– مركز طبي أول العاشر

– المركز الطبي بأبو حماد

– المركز الطبي ببلبيس

– المركز الطبي بههيا

الجدير بالذكر، أوضحت مديرية الصحة بالشرقية، في وقت سابق أن مدة صلاحية الشهادة الصحية للزواج، 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ويأتي فحص المقبلين على الزواج في إطار تنفيذ مبادرات الرئاسة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.