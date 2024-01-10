أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في سوهاج.. 10 مراكز

أعلنت مديرية صحة سوهاج، أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بسوهاج، ليتمكن العروسان من اختيار المكان الأقرب لهما، لإتمام فحوصات ما قبل الزواج، سواء فحوصات للأمراض المزمنة أو المناعية أو الوراثية، إذ تعد الشهادة الطبية التي يحصل عليها الزوجان عقب الفحص الطبي، من مصوغات عقد الزواج، فضلا عن اطمئنانهما على نتيجة التحاليل والفحوصات الوراثية بينهما.

أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بسوهاج

وتنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها، أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بمحافظة سوهاج، وفقًا لمديرية الصحة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية، كالتالي:

- المركز الطبي لرعاية الطفل بميدان الثقافة بمركز سوهاج.

- المركز الطبي بميدان الشهيد عبدالمنعم رياض بمركز سوهاج.

-المركز الطبي الحضري بمركز أخميم.

- المركز الطبي الحضري بمدينة ساقلتة.

- مركز رعاية الطفل بالوحدة الصحية بقرية أولاد حمزة بمركز المنشاة.

- المركز الطبي الحضري القبلي بمدينة جرجا.

- المركز الطبي الحضري بمركز البلينا.

- المركز الطبي الحضري بمدينة طما.

- المركز الطبي الحضري بمدينة طهطا.

- المركز الطبي الحضري بمدينة جهينة.

مستشفيات فحص المقبلين على الزواج بسوهاج

ونوضح فيما يلي، أماكن فحص المقبلين على الزواج بمحافظة سوهاج، في المراكز المتخصصة بالمستشفيات المتخصصة والجامعية:

- العيادة التخصصية بشارع كورنيش النيل، وتعمل يومي السبت والأربعاء.

- لجنة العيادة التخصصية بشارع البحر، وتعمل طول الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.

- لجنة مستشفى حميات سوهاج بشارع الكاشف، وتعمل طول الأسبوع ماعدا يوم الجمعة.

- لجنة مركز القلب والجهاز الهضمي بكورنيش النيل، وتعمل طول الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.