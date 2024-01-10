أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في السويس.. 5 مراكز طبية

حددت مديرية الشؤون الصحية في محافظة السويس، أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في السويس، بـ5 مراكز طبية على مستوى أحياء المحافظة الخمسة، وتعمل لمدة 5 ساعات يوميا.

أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في السويس

أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في السويس، تتواجد في أحياء محافظة السويس، الخمسة وتعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، حيث يتم عقد وإجراء أعمال المبادرة في الأماكن التالية:-

- مركز طب أسرة الإيمان، بحي الأربعين بمدينة الإيمان

- مركز طب أسرة الأربعين بحي الأربعين

- مركز طب أسرة الصباح، بشارع المحكمة بمدينة الصباح التابعة لحي فيصل

- مركز طب أسرة التوفيق، بمدينة التوفيق بحي فيصل

- مركز طب أسرة الشروق، بطريق الشارع «الأربعين - قرية عامر» بمنطقة السيد هاشم بحي الجناين.

أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في محافظة السويس

وكانت مديرية الشؤون الصحية في محافظة السويس، قد أعلنت، أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في السويس، وهي المبادرة الرئاسية، لخدمات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج للمصريين وغير المصريين المقيمين في محافظة السويس، قد انطلقت في 5 مراكز طبية على مستوى المحافظة.

أعمال المبادرة فحصوات ما قبل الزواج

وأعلنت مديرية الصحة في محافظة السويس، في بيان صحفي، أنّ مبادرة رئيس الجمهورية للفحص الطبي للمقبلين على الزواج، تقدم خدماتها للجماهير تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مشيرة إلى أنّ عمل المبادرة يتضمن، فحوصات ما قبل الزواج بشكل آمن، بهدف الحماية من مضاعفات الأمراض، إضافة إلى عقد جلسة للمشورة التي تتسم بالخصوصية التامة.