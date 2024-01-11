أسعار الحديد اليوم الخميس 11-1-2024 بالأسواق.. «اعرف الطن بكام؟»

شهدت أسعار الحديد اليوم الخميس 11-1-2024 بالأسواق المحلية المختلفة، حالة من الاستقرار النسبي، حيث يتابع أسعار مواد البناء قطاع كبير من المواطنين والتجار بشكل يومي.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم الخميس، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد الاستثماري

أوضحت بوابة الأسعار المحلية سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الخميس، الذي سجل 41392 جنيها، «سعر بيع المستهلك».

سعر حديد عز اليوم

فيما سجل حديد عز اليوم الخميس 43950 جنيها للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، حسب ما كشفته بوابة الأسعار المحلية.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

فيما شهد سعر الأسمنت الرمادي اليوم الخميس 2322 جنيها للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية، حيث شهد الأسمنت اليوم تراجعاً في الأسعار مقابل أسعاره أمس الأربعاء.

أسعار الحديد اليوم عالميا

وجاءت أسعار الحديد اليوم الخميس عالمياً، والذي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، كالآتي:

- متوسط سعر طن الحديد الخام اليوم: 141 دولارا.

- متوسط سعر طن حديد التسليح اليوم: 571 دولارا.

- متوسط سعر طن البليت اليوم: 507 دولارات.