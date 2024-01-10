أسعار الحديد اليوم الأربعاء 10-1-2024.. «اعرف الطن بكام»

تراجعت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 10-1-2024 في الأسواق، بشكل ملحوظ إذ بلغت قيمة التراجع نحو 50 جنيهًا في الطن، وسجل سعر الحديد الاستثماري نحو 40 ألفًا و800 جنيه، مقارنة مع 40 ألفًا و850 جنيهًا أمس بحسب بوابة الأسعار

«الوطن» تنشر أسعار الحديد اليوم الأربعاء 10-1-2024 في مصر، كما يلي:

أسعار الحديد اليوم في مصر

- سعر حديد الكومي: 40 ألفا و100 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 40 ألفًا و100 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 40 ألفا و100 جنيه للطن.

سعر حديد عز

-سعر حديد عز اليوم الأربعاء 10-1-2024 نحو 42 ألفًا و527 جنيهًا.

- سعر حديد بشاي: 42 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العتال: 41 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 41 ألفًا و300 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 40 ألفًا و100 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين: 42 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 40 ألفا و100 جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 41 ألفًا و100 جنيه للطن.