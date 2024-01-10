تفاصيل مشروع إنشاء مرسى على الجانب الشرقي للنيل في بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعًا، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المرسى النهري على الجانب الشرقي للنيل بمدينة بني سويف، بحضور المهندس نصر بركات وكيل وزارة الري، والمهندس أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل.

مناقشة تنفيذ الأعمال المدنية

واستعرض اللقاء ما تم تنفيذه من المشروع، والتي تضمنت أعمال التكريك، والتي تم تنفيذها، تحت إشراف الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل، بجانب مناقشة إجراءات البدء في تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية، وإجراءات الطرح لتنفيذ المشروع الذي يقع في الجانب الشرقي من النيل في بني سويف، بعد الانتهاء من إعداد الرسومات ومراجعتها.

المتابعة المستمرة لسير العمل بالمشروع

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لسير العمل بالمشروع والعمل على تذليل أية معوقات تواجه الأعمال بالتنسيق مع الهيئات والجهات المختصة، نظرًا لأهمية المشروع الذي يمثل إضافة لسلسلة المشروعات النوعية التي يتم تنفيذها تحت مظلة الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة، التي ترتكز على تحقيق الاستثمار الأمثل لموارد المحافظة في الجوانب الترفيهية والسياحية.

رحلة العائلة المقدسة

وأشار إلى أن المشروع يتقاطع مع خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع بعض الجهات الشريكة لربط مسار رحلة العائلة المقدسة، بحيث يكون مشروع الكورنيش نقطة مهمة من النقاط المار بها مسار رحلة العائلة المقدسة.