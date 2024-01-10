إطلاق أعمال اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية في البحرين

استضافت العاصمة البحرينية المنامة، أعمال اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية برئاسة رؤساء اللجان التنفيذية بالدول الأعضاء، حيث شاركت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس اللجنة التنفيذية في أعمالها، للتحضير لاجتماع اللجنة الوزارية العليا، المقرر عقده غدا الخميس، بمشاركة وفد من الشركات المصرية في مجالات السيارات والأسمدة والبتروكيماويات والأجهزة الطبية، والصناعات الغذائية.

المشروعات الجديدة

وأشارت «سليمة» إلى أن الاجتماع تناول تفاصيل المشروعات الجديدة المقترحة، والعمل على توافقها، لتقرير مدى جاهزيتها لإعلانها خلال اجتماع اللجنة العليا، وكذا تطورات ومستجدات المشروعات التي جرى إعلانها ومراحل الإنتاج، لمتابعة مستجدات هذه المشروعات، وتذليل أي عقبات يمكن أن تقابلها الشركات في دول الشراكة، لافتة الى أهمية مشروعات الشراكة الصناعية بين الدول الأربع الأعضاء، لقيامها على المزايا التنافسية لدول الشراكة، بهدف تعزيز وتوفير سلاسل الإمداد بين الدول العربية.