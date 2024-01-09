«عمل قنا» تنظم ندوة للتوعية بريادة الأعمال ودراسة جدوى المشروعات للفتيات

أعلنت وزارة العمل، أنها تلقت تقريرا، اليوم الثلاثاء، من مديرية العمل بمحافظة قنا، أفادته خلاله، بقيام المديرية بتنظيم ندوة توعوية في مجال ريادة الأعمال ودراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ40 متدربة من متدربات قسم الخياطة بمركز التدريب المهني بقفط التابع لمديرية العمل، في الدورة التدريبية الحالية التي يجري تنفيذها بالمركز بالتعاون المشترك بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي «WFP» التابع للأمم المتحدة، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم، في إطار جهود المديرية المبذولة التي تأتي في إطار الاهتمام المتواصل من الدولة المصرية بالشباب وتوفير فرص العمل لهم.

التزام الحكومة بتنمية قدرات الشباب

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه الندوة تعكس التزام الحكومة بتنمية قدرات الشباب وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وازدهارًا، كما يتم من خلال البرامج التدريبية التي يتم تقديمها للشباب من الجنسين تزويدهم بالمهارات اللازمة لممارسة المهن المتاحة بكفاءة عالية.

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات، وتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال، وتوفير مزيد من البرامج التدريبية للشباب لتأهيلهم على المهن المطلوبة في سوق العمل.

تنمية مهارات وقدرات الفتيات

وأفاد مدير المديرية أنه قد جرى تنفيذ الندوة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة قنا، ووحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لتنمية مهارات وقدرات الفتيات على كيفية دراسة انشاء مشاريع خاصة بهم على النحو الأكثل بعد اتمام برنامجهم التدريبي، بحضور المهندس عبدالحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط، ونجاح يس عضو المجلس القومي للمراة واستشاري التدريب والتنمية، وحنان صابر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام لمحافظة قنا، ومحمد تركي مسؤول صندوق التنمية المحلية بإدارة تنمية وبناء القرية، وهدى عبدالله مسؤول إدارة عمالة الأطفال بالمديرية، وحسناء حسن مدير إدارة المرأة والمساواة بين الجنسين.