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«الإسكان»: خطة متكاملة لمتابعة تنفيذ المشروعات في المدن الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:25 ص | الخميس 04 يناير 2024
قيادات الاسكان يتفقدون مشروعات المرافق والمياه بالمدن الجديدة

قيادات الاسكان يتفقدون مشروعات المرافق والمياه بالمدن الجديدة

عقد المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، المشرف على أعمال المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا موسعا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بغرض متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بأجهزة مدن: القاهرة الجديدة – أكتوبر الجديدة – بدر – سوهاج الجديدة، بحضور المهندسة نورا فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بالهيئة، ومسؤولي قطاع التنمية وتطوير المدن بالهيئة، ورؤساء الشركات المنفذة للأعمال بتلك المدن.

خُطة متكاملة للاجتماع والمرور الدوري على أجهزة المدن لمتابعة أعمال المرافق 

وأوضح مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، أنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، ومدى تقدم الأعمال ومعوقات التنفيذ، وتم الاتفاق على وضع برامج زمنية لها، بالإضافة إلى وضع خُطة متكاملة للاجتماع والمرور الدوري على أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة أعمال المرافق بهذه المدن.

 

وفي السياق ذاته، أجرى المهندس أشرف فتحي محمود، جولة تفقدية بمدينة السادات لمتابعة مشروعات المرافق بالمدينة، يرافقه المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز، ولجنة من قطاع المرافق بالهيئة.

واستهل مسؤولو الإسكان، الزيارة بعرض مفصل عن مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمدينة السادات، وتم مناقشة المشروعات والمواقف التنفيذية لكل المشروعات العاملة، والمعوقات التي تواجه بعض المشروعات.

«الإسكان»: تفقد مآخذ المياه العكرة على الرياح الناصرى بكفر داود

ثم تفقد مسؤولو الإسكان، مآخذ المياه العكرة على الرياح الناصرى بكفر داود، بطاقة تصميمية 110 آلاف، 3 متر في اليوم، للاطمئنان على جاهزيته، كما تفقدوا محطة المياه السطحية التي تعمل بطاقة 103 آلاف م3/يوم، حيث تشهد المحطة أعمال رفع كفاءة شاملة بتكلفة 90 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 75%.؜

 

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.