أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي «المهني» للفصل الدراسي الأول 2023 - 2024، عقب اعتماد جدول الامتحان من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي «المهني» بكفر الشيخ

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي «المهني» بكفر الشيخ، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة كالتالي:

أولاً: جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي «المهني»

- الخميس 11 يناير 2024: مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- السبت 13 يناير 2024: مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

- الأحد 14 يناير 2024: مواد العلوم، والخط العربي، والمجال الصناعي.

- الاثنين 15 يناير 2024: مواد الرياضيات، والمجال الزراعي، والمجال التجاري.

- الثلاثاء 16 يناير 2024: مواد الدراسات الاجتماعية، والتكنولوجيا، والاقتصاد.

ثانياً: جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي «المهني»

- الخميس 11 يناير 2024: مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- السبت 13 يناير 2024: مادتي الرياضيات، والتربية الفنية.

- الأحد 14 يناير 2024: مواد الدراسات الاجتماعية، والخط العربي، والمجال الصناعي.

- الاثنين 15 يناير 2024: مواد اللغة الإنجليزية، والمجال الزراعي، والمجال التجاري.

- الثلاثاء 16 يناير 2024: مواد العلوم، والتكنولوجيا، والاقتصاد.

إرسال جدول الامتحان للإدارات التعليمية

وأرسلت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي «المهني» إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشره في المدارس الإعدادية أمام طلاب صفوف النقل الإعدادي «المهني»، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب.