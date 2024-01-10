محافظ مطروح: 6.8 مليون جنيه لدعم مربي الثروة الحيوانية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال لقائه مع أعضاء صندوق دعم وتنمية الثروة الحيوانية، والمراعي، بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة، عن دعم 146 مربي ماشية من أهالي مطروح بقيمة 6.8 مليون جنيه من صندوق تنمية الثروة الحيوانية والمراعي.

وقال محافظ مطروح، اليوم، خلال لقائه أعضاء الصندوق أنه جرى دعم 68 مشروعا للمرأة بمبلغ 1.6 مليون جنيه، في إطار جهود حرص المحافظة على تنميتها، والحفاظ عليها والتيسير على المربين، الذي جرى إنشاؤه طبقاً لبروتوكول جري توقيعه في أبريل 2021 وملحق بين محافظة مطروح ومركز بحوث الصحراء وعدد من الجمعيات برأس مال بمبلغ 2 مليون جنيه لتمويل أعلاف المواشي، وكذلك مبلغ مليون جنيه لتقديم قروض ميسرة للمرأة.

صندوق تمويل المراعي والثروة الحيوانية

وأكد محافظ مطروح جهود صندوق تمويل المراعي والثروة الحيوانية بتقديم كافة التيسيرات والدعم للمربين ومعظمها تربية أغنام البرقي التي تشتهر بها محافظة مطروح، مع تذليل كافة العقبات والعمل على تقديم خدمات متكاملة سواء البيطرية والعلاجية، وتقديم تمويل ميسر لشراء أعلاف بقرى ونجوع المحافظة للتيسير عليهم والحفاظ على الثروة الحيوانية.

تمويل ميسر لمربي الثروة الحيوانية في مطروح

وأوضح السكرتير العام المساعد أن صندوق تنمية الثروة الحيوانية والمراعي بالمحافظة بدأ في تقديم الدفعة الأولى من التمويل كقروض ميسرة، لـ 49 مستفيدا بإجمالي مبلغ مليون و550 ألف جنيه، وجرى سدادها بالكامل، كما جرى تقديم دفعة ثانية لـ 32 مربي بـ1.3 مليون جنيه وسددت بالكامل.