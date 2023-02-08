صبا الرافعي عن العمل مع عمرو عبدالجليل: «لا يترك شيئا يمر دون مزاح»

قالت الفنانة اللبنانية صبا الرافعي، إنها حصلت على تكريم عن دور «جوليا» في مسلسل «الضاحك الباكي» كأفضل ممثلة دور ثانٍ، مشيرة إلى أن المخرج محمد فاضل لا يتدخل إلا في في حالة إضافة شيء جديد، بينما الفنان عمرو عبد الجليل لا يترك كلمة تُقال إلا يعلق عليها ويمزح، موضحة: «عمرو عبدالجليل روحه مرحة وبيحب الهزار كان يبصلي ويقولي عينك ديه ولا باروكة».

صبا الرافعي تحكي عن العمل مع عمرو عبدالجليل

وأضافت خلال حوارها عبر فضائية «DMC»، أن دورها كان مع «عبدالجليل» وكانت الأمور تسير على ما يرام وبكل سهولة وسرعة، لافتة إلى أنه لو عُرض عليها عمل سيرة ذاتية للقيام بدور إحدى فنانات الزمن الجميل فسوف تختار مريم فخر الدين كشكل كونها تشبها، ولكن كشخصية ودور فهي تحب تقديم دور «داليدا» لأنها كانت تغني وتقدم بعض الاستعراضات.

صبا: حريصة على عمل أدوار مختلفة

وأشارت صبا الرافعي، إلى أنها تحب الفنانة «مديحة كامل»، موضحة أنها تكون حريصة دائمًا على عمل أدوار تختلف عن بعضها البعض، وتراعي طبيعية الشخصية من حيث كل شيء سواء طريقة الكلام والملابس واستخدام مستحضرات التجميل «المكياج» مثل دور «فيروز» مدربة الجيم في مسلسل «نصيبي وقسمتك»، والتي كانت لا تضع «ميك أب» كثيرا، نظرا لطبيعة عملها في المسلسل.