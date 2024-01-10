جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في بحث دولي حول سياحة دور الأيتام

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية في بحث مشترك نُشر في مجلة دولية متخصصة في السياحة والضيافة بإسبانيا، قدمه الدكتور سلامة عمار، أستاذ السياحة والسفر، وآخرون، تناول سياحة دور الأيتام والتي تعد قطاعا فرعيا من السياحة التطوعية، التي تشير إلى السفر إلى الخارج «لفعل الخير» ودعم الآخرين في المجتمعات الأخرى.

السياحة اليتيمة

وأوضح «عمار»، أن أهمية البحث تكمن في تقديم خدمات الضيافة لهذا النمط، إذ تنبع السياحة اليتيمة من الرغبة في الحصول على تجارب ذات معنى وأخلاقي أكثر، والرغبة في رد الجميل للمجتمعات المضيفة التي يزورها السائح، كما تهدف الدراسة إلى تطوير مستوى الترويج لخدمات الضيافة لنوع سياحة دور الأيتام في مصر.

نمط سياحي حديث

وأضاف، أن مشكلة الدراسة تتمثل في تحديد نقاط القوة والضعف وتحديد الاحتياجات نحو تعزيز خدمات الضيافة والسياحة لهذا النمط السياحي الحديث، خاصة لدور الأيتام في مصر.

وتابع، بأن الدراسة أوصت بتحديد الاحتياجات نحو تعزيز خدمات السياحة والضيافة لنمط سياحة وضيافة دور الأيتام في مصر، وتوفير البيئة المناسبة لتقديم الخدمات التي تلبي الاحتياجات السياحية والضيافة لدار الأيتام.