أول أيام شهر رجب 2024.. السبت فلكيا و«الإفتاء» تستطلع هلاله غدا

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب 2024 غدا الخميس حيث من المقرر أن تعلن الدار نتيجة استطلاع الهلال بعد صلاة المغرب لتعلن بذلك عن موعد بدء أحد الأشهر الحرم الأربعة مع «ذو القعدة وذو الحجة والمحرم»، وتهب مع هذا الشهر نسائم شهر رمضان المبارك الذي يأتي بعده بأقل من 60 يوما.

أول أيام شهر رجب 2024

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية موعد أول أيام شهر رجب 1445 هجريا الموافق 2024 ميلاديا بعد ورود تقارير لجانها الشرعية المختصة باستطلاع أهلة الشهور العربية.

دار الإفتاء

ووفقا لرؤية استطلاع الهلال فإن أول أيام شهر رجب 2024 إما سيكون الجمعة 12 يناير الجاري حال ثبوت رؤية الهلال غدا الخميس، أو السبت 13 يناير حال تعذر رؤية الهلال غدا الخميس الموافق 29 جمادى الآخرة.

وقد أوردت دار الإفتاء المصرية عددا من الفتاوى التي تتعلق بالشهر الفضيل وحكم صيامه وفضائله لاسيما وأنه من الأوقات التي يرجى فيها استجابة الدعاء ويستحب فيها الأعمال الصالحة كالصيام والصدقة والقيام وغيرها من الطاعات التي تعد تأهيلا لاستقبال شهر رمضان المبارك.