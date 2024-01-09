تعرف على أفضل دعاء لاستقبال شهر رجب.. يبدأ السبت المقبل فلكيا

أيام قليلة تفصلنا عن بدء شهر رجب 2024، المقرر له السبت المقبل فلكيا، وهو واحد من الشهور الخيرة، والتي يحرص العديد من المسلمين على حسن استقبالها، والإكثار من العبادة خلاله، ومن خير العبادات التي يستقبل بها المسلم شهر رجب الدعاء إلى الله عز وجل.

دعاء أول رجب 2024

ومع اقتراب حلول أول رجب 2024، أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن هذا الشهر من الشهور التي فيها الكثير من الخير والبركة، وعلى العبد أن يستغل هذا الشهر في حسن عبادة الله سبحانه وتعالى.

وفي وقت سابق، شرت دار الإفتاء، دعاء بصوت الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عبر الصفحة الرسمية للدار على «فيس بوك»، وقال في تسجيل صوتي: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والإسلام ربي وربك الله».

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها على سبيل المثال أيضا: اللَّهُمَّ لا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلا دَيْنًا إِلاَّ قَضَيْتَهُ وَلا مَرِيضًا إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلا مُبْتَلَى إِلاَّ عَافَيْتَهُ وَلا ضَالًا إِلاَّ هَدَيْتَهُ وَلا غَائِباً إِلاَّ رَدَدْتَهُ وَلا مَظْلُوماً إِلاَّ نَصَرْتَهُ وَلا أَسِيراً إِلاَّ فَكَكْتَهُ وَلا مَيِّتاً إِلاَّ رَحِمْتَهُ وَلا حَاجَةً لَنَا فِيهَا صَلاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضاً إِلاَّ قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا بِفَضْلِكَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ ولا حولا ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.

دعاء أول رجب 2024

وفي حديثها عن أول رجب 2024، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن من العبادات المستحبة في هذا الشهر؛ الصيام، إذ أن صيام شهر رجب ضمن صيام التطوع، وهو من العبادات المستحبة، ومن شأنه رفع العبد درجة عند الله سبحانه وتعالى.

أما عن دعاء أول رجب 2024، فيمكن ترديد أحد الأدعية المستحبة، ومنها:

- لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.