جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول في الدقهلية.. تبدأ غدا

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، تعديل جدول امتحان الصف الأول الثانوي الترم الأول، لتبدأ غدا الخميس 11 يناير.

جدول امتحانات أولي ثانوي في الدقهلية

وأشار «شعبان» إلى أن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول في محافظة الدقهلية يتضمن الآتي:

- الخميس 11 يناير.. مادة اللغة العربية.

- الأحد 14 يناير.. مادة الكيمياء ومادة التاريخ.

- الثلاثاء 16 يناير.. مادة الفيزياء ومادة الجغرافيا.

- الخميس 18يناير.. مادة الرياضيات ومادة الفلسفة.

- الاثنين 22 يناير.. اللغة الأجنبية الأولى.

- الأربعاء 24 يناير.. مادة الأحياء، ومادة اللغة الأجنبية الأولى.

نظام امتحانات الصف الأول الثانوي بالدقهلية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه يُجري اتخاذ الاستعدادات اللازمة من أجل انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول، موضحا أداء الامتحانات ورقيا في الترم الأول.

وذكر أنه لم يتم بعد استلام التابلت من قبل مخازن الوزارة لمحافظة الدقهلية، لذا ستُجرى الامتحانات ورقيا، على أن يتم تدريب الطلاب في الترم الثاني بعد استلام التابلت على التعامل معه، لتكون امتحانات الترم الثاني إلكترونيا.