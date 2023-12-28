موعد امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الأول في المحافظات

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الأول 2024 في المحافظات يشغل الآلاف من الطلاب والطالبات وذلك لمعرفة الموعد والوقت.

وتنشر «الوطن» موعد امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الأول 2024 في المحافظات، بحسب ما أعلنته المناطق الأزهرية في المحافظات، للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الأول 2024 في المحافظات

وجاء موعد امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الأول 2024 في المحافظات على النحو الآتي:

يوم السبت 30 ديسمبر 2023: الفقه من 9 إلى 10:30، وعلم النفس من 11 إلى 12:30.

يوم الأحد 31 ديسمبر 2023: البلاغة من 9 إلى 10:30، والمنطق من 11 إلى 12:30.

يوم الاثنين 1 يناير 2024: القرآن الكريم من 9 إلى 10:30، والصرف من 11 إلى 12:30.

يوم الثلاثاء 2 يناير 2024: اللغة الأجنبية الأولى من 9 إلى 11:30، والإنشاء من 12 إلى 1.

يوم الأربعاء 3 يناير 2024: جغرافيا من 9 إلى 10:30، والثقافة الإسلامية من 11 إلى 12:30.

يوم الخميس 4 يناير 2024: الأدب والنصوص والمطالعة من 9 إلى 10:30، والتربية الفنية من 11 إلى 12.

يوم السبت 6 يناير 2024: النحو من 9 إلى 10:30، والتوحيد من 11 إلى 12:30.

يوم الاثنين 8 يناير 2024، التفسير وعلومه من 9 إلى 10:30، والتاريخ من 11 إلى 12:30.

يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: الحديث وعلومه من 9 إلى 10:30 واللغة الأجنبية الثانية