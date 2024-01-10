أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الوادي الجديد والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الوادي الجديد 2024، وكذلك الأوراق المطلوبة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية التي تهدف إلى إعلان مصر خالية من الأمراض المتنقلة، باعتبار أن هذه التحاليل تساعد في ضمان جيل خال من الأمراض الوراثية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الوادي الجديد 2024 والأوراق المطلوبة، بحسب الإعلان الرسمي الذي يستهدف الوصول إلى أقرب مكان ممكن للمواطنين.

أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الوادي الجديد 2024 والأوراق المطلوبة

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة في محافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المديرية خصصت أماكن لفحص المقبلين على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية، للاطمئنان على صحة الأسرة المصرية، وذلك في الوحدات الآتية:

مركز الخارجة.. عيادة حي الأمل بمدينة الخارجة، ووحدة قرية بولاق.

مركز الداخلة.. المركز الطبى في مدينة موط؛ ووحدة قرية القصر.

مركز الفرافرة.. وحدة قرية الكفاح.

مركز باريس.. وحدة مدينة باريس.

مركز بلاط.. وحدة مدينة بلاط.

الأوراق المطلوب لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2024

- أصل شهادة الميلاد للعروسين.

- 4 صور شخصية لكل منهما.

- 3 صور رقم قومي لكل منهما.

- بالنسبة للمطلقة على يد مأذون إحضار أصل إشهاد الطلاق الورقي.

- أما إذا كان الطلاق بحكم محكمة فيجب إحضار أصل إشهار الطلاق المميكن.

وبلغت تكلفة فحص المقبلين على الزواج في الوادي الجديد 2024 مبلغ 400 جنيه، حيث تمثل قيمة التحاليل والفحوصات للشخص الواحد 180 جنيها، أي أن الشخصين 360 جنيها، إضافة إلى رسوم استخراج الشهادة 40 جنيها.