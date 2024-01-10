أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالقليوبية.. احصل على النتيجة بسرية تامة

خصصت مديرية الصحة والسكان 14 مركزا ضمن أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالقليوبية، حيث تغطي هذه المراكز الإدارات الصحية بجميع أنحاء المحافظة، وتقدم خدمات المبادرة المختلفة في إطار التأكيد على أهمية وضروري الفحص للمقبلين على الزواج وإجراءه قبل عقد القران بمده لا تقل عن 15 يوما.

تستعرض«الوطن» أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالقليوبية، والخدمات التي تقدمها للمترددين عليها في إطار المبادرة الرئاسية للفحص قبل الزواج، حيث حرصت القيادة السياسية على إجراء المبادرة حفاظا على صحة الشعب المصري.

أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالقليوبية

أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة أن أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالقليوبية، مٌوزعة بالإدارات الصحية المختلفة كالتالي :

- المركز الطبي ببنها

- مركز رعاية الطفل 1 ببنها

- المركز الطبي العام بالقناطر الخيرية

- المركز الطبي العام بقليوب

- مركز طبي عثمان بغرب شبرا الخيمة

- مركز طبي بهتيم بشرق شبرا الخيمة

- مركز طبي الكابلات بشرق شبرا الخيمة

- المركز الطبي بقها

- المركز الطبي بشبين القناطر

- المركز الطبي بطوخ

- المركز الطبي بكفرشكر.

- مركز طبي الخانكة بمركز الخانكة

- مركز طبي إسكان الشباب العبور

- مركز طبي المستقبل بإدارة العبور الصحية

خدمات أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالقليوبية

وكيل وزارة الصحة أوضح لـ«الوطن»، أن أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالقليوبية تقدم عددا من الخدمات للمترددين عليها منها الفحص الطبي الشامل، والفحص المعملي لتحديد فصيلة الدم وتحديد معامل ريسوس وتحديد نسبة الهيموجلوبين، واكتشاف بعض الأمراض الغير سارية الضغط ومرض السكري ومرض السمنة واكتشاف بعض الأمراض الفيروسية الالتهاب الكبدي الفيروسي بيHBV والالتهاب الكبدي الفيروسي سي HCV، وفيرس نقص المناعة المكتسب HIV، والمسبب لمتلازمة الإيدزAIDS، والكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية أنيميا البحر المتوسط وأنيميا الخلايا المنجلية، بالإضافة إلى إجراء استبيان نفسي الذي يقيس القدرة على القيام بالوظائف العادية، أو ظهور ظواهر جديده تؤثر على الحالة النفسية وتوفير خدمة المشورة للوقاية من الأمراض.

أضاف وكيل وزارة الصحة أن أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالقليوبية، تقدم توعية بطرق منع انتقال المرض من الطرف المصاب إلى الطرف السليم وخدمات خدمة الإحالة للجهات المختصة حال اكتشاف أحد الأمراض الوراثية، أو الإصابة الفيروسية، مشيرا إلى أنه يتم إبلاغ صاحب التحليل فقط بنتيجة تحليله بسرية وخصوصية تامة وإعطاء شهادة صحية تسلم للجهات المتخصصة تفيد بخضوعه للفحص