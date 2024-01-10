زحام داخل فروع بنكي مصر والأهلي.. السر في الشهادات الجديدة

تشهد فروع بنكي الأهلي المصري ومصر إقبالاً ملحوظاً من جانب المواطنين، بعد أ، استأنفت كافة البنوك المصرية عملها يوم الاثنين الماضي، ويرجع سبب الزحام داخل البنوك، خلال الفترة الحالية، إلى رغبة المواطنين في شراء الشهادات الادخارية الجديدة، التي تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضي.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل ومميزات شهادات بنكي الأهلي المصري ومصر، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة البلاتينية الجديدة

- يتيح البنك الأهلي المصري للمواطنين فرصة شراء الشهادة البلاتينية الجديدة بمبلغ يصل إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة إلى عام واحد.

- بالنسبة لسعر الفائدة فيصل إلى 27% سنوياً، بينما يبلغ 23.5% في حالة صرفه شهرياً.

- كما يكون العائد ثابتاً طوال مدة الشهادة.

- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- بالنسبة لشروط الاقتراض يمكن للعميل الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك.

تفاصيل شهادة طلعت حرب الجديدة

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط من المصريين والأجانب.

- يبلغ الحد الأدنى 1000 جنيه.

- يكون معدل العائد ثابتاً طوال فترة الشهادة، وقد يصرف شهرياً أو سنوياً.

- يصل سعر العائد إلى 27% سنوياً، و23.5% شهرياً.

- تنص شروط الاسترداد على ضرورة استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.