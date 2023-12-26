بشرى لأصحاب شهادات ادخار الـ25%.. صرف العائد في هذا الموعد

يترقب عملاء البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أصحاب شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 25%، موعد صرف العائد السنوي، المقرر أن يكون مع بداية عام 2024.

صرف العائد على شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 25%

ومن المقرر صرف العائد السنوي على شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 25%، بداية من 5 يناير 2024، إذ قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرحها في يناير 2023.

وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر، طرحا شهادات ذات عائد مرتفع أجل سنة، بسعر فائدة 22.5% يصرف شهريا، أو 25% يصرف مع نهاية آجالها واستحقاقها، بداية من 5 يناير 2024، وحتى 1 فبراير من نفس العام.

500 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع

وبلغت حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 25%، التي قام بطرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، نحو 500 مليار جنيه منذ بداية طرحها.

تثبيت أسعار الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها في 21 ديسمبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.