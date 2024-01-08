مميزات شهادة طلعت حرب الادخارية الجديدة من بنك مصر وطريقة شرائها
كتب:
مريم حنفي
03:37 ص | الإثنين 08 يناير 2024
بنك مصر
أعلن بنك مصر يوم الخميس الماضي عن إصدار شهادة ادخارية جديدة تسمى «طلعت حرب» يصل عائدها إلى 27% بشكل سنوي ويعتبر تلك العائد الأعلى الآن داخل البنك كما يمكن للمواطنين شراء الشهادة والحصول على عائد شهري أيضًا يصل إلى 23.5% في ظل أن شهادة طلعت حرب الجديدة تتمتع بعده مميزات.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، مميزات وتفاصيل شهادة طلعت حرب الجديدة والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل الشهادة
- يمكن للأفراد الطبيعيين شراء شهادة طلعت حرب الجديدة.
- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- كما تصل مدة الشهادة إلى عام واحد.
- فيما يكون العائد ثابتا طوال فترة الشهادة.
- وبالنسبة لسعر العائد يصل إلى 27% سنويا و23.5% شهريا.
مميزات شهادة طلعت حرب الجديدة
- كما تتمتع الشهادة الادخارية الجديدة بعدة مميزات تتمثل في استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها ولكن بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- ويمنح بنك مصر للمواطنين فرصة استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
- فيما يستطيع العميل الاقتراض بضمان الشهادة من بنك مصر.
طريقة شراء الشهادة
- وبالنسبة لطريقة الشراء تكون من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM online وماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر.
- كما يجب إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي عند الذهاب للبنك لشراء الشهادة.