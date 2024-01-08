مميزات شهادة طلعت حرب الادخارية الجديدة من بنك مصر وطريقة شرائها

أعلن بنك مصر يوم الخميس الماضي عن إصدار شهادة ادخارية جديدة تسمى «طلعت حرب» يصل عائدها إلى 27% بشكل سنوي ويعتبر تلك العائد الأعلى الآن داخل البنك كما يمكن للمواطنين شراء الشهادة والحصول على عائد شهري أيضًا يصل إلى 23.5% في ظل أن شهادة طلعت حرب الجديدة تتمتع بعده مميزات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، مميزات وتفاصيل شهادة طلعت حرب الجديدة والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة

- يمكن للأفراد الطبيعيين شراء شهادة طلعت حرب الجديدة.

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- كما تصل مدة الشهادة إلى عام واحد.

- فيما يكون العائد ثابتا طوال فترة الشهادة.

- وبالنسبة لسعر العائد يصل إلى 27% سنويا و23.5% شهريا.

مميزات شهادة طلعت حرب الجديدة

- كما تتمتع الشهادة الادخارية الجديدة بعدة مميزات تتمثل في استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها ولكن بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- ويمنح بنك مصر للمواطنين فرصة استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- فيما يستطيع العميل الاقتراض بضمان الشهادة من بنك مصر.

طريقة شراء الشهادة

- وبالنسبة لطريقة الشراء تكون من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM online وماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر.

- كما يجب إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي عند الذهاب للبنك لشراء الشهادة.