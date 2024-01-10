محافظ كفر الشيخ: تدريب 25 موظفا على منظومة التحول الرقمي

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إنه تابع فعاليات ورشة عمل لتدريب 25 موظفا من مسؤولي منظومة الإعلانات ومشرفي النظام بمركز استدامة للتدريب والتطوير، التي عقدت بديوان عام المحافظة، تحت عنوان «الاطلاع على قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية»، حيث حاضر خلالها محمد عراقي، وذلك بورشة العمل.

منظومة تلقي الطلبات والأرشفة

وأشار محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، أن الندوة تناولت التعريف بالقانون وتوضيح آلية عمله وتنفيذه وكيفية استلام الطلب وأرشفته من خلال منظومة المحليات والمستندات والرسوم المقررة، وكيفية التوجيه إلى اللجنة العليا لتراخيص الإعلانات والمتابعة من خلال اللجنة على جميع الطلبات المقدمة إلى جميع المراكز والمدن.

صلاحيات كل إجراء

كما تم تناول ندوة التدريب للعاملين، بديوان عام محافظة كفر الشيخ ، بعدد من التوجيهات والإجراءات الخاصة بالطلب والصلاحيات لكل إجراء، وكيفية المعاينة وإدخال بيانات الطلب بصورة متكاملة، علاوة علي التقارير الخاصة بطلبات الإعلانات طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه تم تدريب 25 من مسؤولي منظومة الإعلانات ومشرفي النظام بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة الدولة لرفع كفاءتهم واطلاعهم على المستجدات لمواكبة التطورات الجارية في منظومة العمل وتطبيقاً لمشروع التحول الرقمي.