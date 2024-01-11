بعد نشر صورة للمنتخب.. طلب غريب من الجماهير لمحمد صلاح على «X»

كعادته يحرص محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، على مشاركة لحظات وجوده في معسكر منتخب مصر للجماهير، التي تنتظر عودته والفراعنة بالأميرة الثامنة، في تاريخ المنتخب الوطني، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا، لكن يبدو أن بعض الجماهير تنتظر شيئًا آخر من الفرعون.

جماهير الدوري السعودي تطالب محمد صلاح بعدم العودة إلى ليفربول

لم يفعل محمد صلاح سوى نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «X»، يرصد خلالها لحظات من رحلته على متن الطائرة الخاصة بالمنتخب، رفقة زملائه في المنتخب الوطني، أثناء التوجه إلى كوت ديفوار، للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، لكن المفاجأة كانت في تعليقات الجماهير التي انهالت عليه، مطالبين إياه بتغيير وجهته بعد انتهاء رحلته في أمم أفريقيا.

مطالب مشجعي الدوري السعودي من محمد صلاح

«تعالى مع حجازي ستجلب الذهب»، هكذا كان طلب أحد مشجعي اتحاد جدة، الذي طالب محمد صلاح بالعودة إلى الدوري السعودي، بعد انتهاء رحلته مع المنتخب في أمم أفريقيا، في محاولة لاستمالته من أجل إتمام الصفقة المنتظرة منذ أشهر طويلة.

ورد آخر مازحًا بجزء من صورة صلاح، يظهر خلالها الفرعون، وهو يضع يديه على أحمد حجازي، واعتبره يلمح بتلك الحركة أنهما سيعودان سويًا إلى الدوري السعودي، وإتمام الصفقة التي ينتظرها مئات الآلاف من جماهير الاتحاد.

«تعالى الهلال»، فيما طالبه أخر بالانتقال إلى الهلال السعودي، خاصة أنه يعتبر من الأهداف الرئيسية للأندية السعودية، التي تنتظر انضمامه إلى مشروع الدوري السعودي بشدة، باعتباره يملك شعبية استثنائية، يتوقع البعض أن يفوق تأثير انتقاله، للتأثير الذي أحدثه كريستيانو رونالدو.

«يا صلاح الي هيقولك عليه حجازي اسمعه جده مدينة جميلة يا أبو مكة»، كان تعليق آخر لأحد جماهير اتحاد جدة، الذي طالب محمد صلاح بالنظر في مفاوضات اتحاد جدة، والعودة رفقة أحمد حجازي.

يشار إلى أن محمد صلاح توجه رفقة منتخب مصر إلى كوت ديفوار، من أجل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، على أن يبدأ المنتخب الوطني مواجهاته يوم 14 من الشهر الجاري، بمواجهة موزمبيق.