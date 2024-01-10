رفع 100 طن مخلفات من شوارع وميادين سوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة حملة نظافة مكبرة، تم خلالها رفع 100 طن مخلفات وفقا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، للحفاظ على البيئة ورفع كفاءة الشوارع والميادين.

خريطة رفع كفاءة الطرق وتمهيدها بسوهاج

قال ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك جهود مستمرة للوحدات القروية في تكثيف نظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بنطاق القرى كالتالي:.

قامت الوحدة المحلية لقرية الطليحات بتمهيد ورفع تراكمات القمامة بالمقلب العشوائي بقرية نزة المحزمين، كما تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات من طريق جهينة الطليحات ومن المداخل والشوارع بنطاق قرية الطليحات، كما قامت الوحدة المحلية لقرية عنيبس بتمهيد ورفع تراكمات القمامة والمخلفات منطقة مباني عنيبس ومن شارع الوحدة المحلية ومن أمام المصالح الحكومية بقرية عنيبس، فيما قامت الوحدة المحلية لقرية جهينة الشرقية برفع تراكمات القمامة والمخلفات من جوار عمارات نجع حواء ومن طريق عبد الرسول وشارع الوحدة المحلية وميدان المستقبل وشارع مركز الشباب.

إزالة 100 طن مخلفات بسوهاج

أضاف عباس تم تمهيد ورفع أكثر من 100 طن من الأتربة والقمامة والمخلفات، مع استمرار أعمال النظافة لرفع كفاءة كافة الطرق والميادين ورفع أي تراكمات من أجل راحة المواطنين