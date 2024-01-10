محافظ سوهاج يتابع أعمال رصف شارع محمد فريد بطهطا ضمن برنامج «صعيد مصر»

تابعت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طهطا، برئاسة عامر عوض، وبالتعاون مع مديرية الطرق بسوهاج، أعمال الرصف المستمرة بشارع محمد فريد وتفرعاته، بطول 500 متر، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، التي تخدم تكتل الأثاث بطهطا.

تنمية شارع وطرق تكتل الأثاث

وقال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إنّ ذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إذ يجري متابعة أعمال تمهيد ورصف الطرق الداخلية والخارجية بمختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأضاف الفقي، أنّ ذلك الشارع يخدم تكتل الأثاث بمدينة طهطا، ثاني مدينة لصناعة الأثاث في مصر بعد مدينة دمياط.

طفرة بصناعة الأثاث في طهطا

وقال محمد عمران، تاجر أثاث وصاحب ورشة بتكتل أثاث طهطا، لـ«الوطن»، إنّ تنفيذ مشروع تنمية الصعيد، صنع طفرة في تجارة الأثاث، ويجري الآن تمهيد الطرق للسيارات ناقلة البضائع والخشب، خاصة أنها تعتمد على النقل الثقيل وخط الإنتاج من وإلى دمياط.