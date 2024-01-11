فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج هندسة البناء بجامعة بنها.. المواعيد والرسوم

أعلنت جامعة بنها فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج هندسة البناء وإدارة التشييد في كلية الهندسة بشبرا، للعام الجامعي 2023 - 2024 اعتبارا من يناير الجاري وحتى منتصف فبراير المقبل، مع تطبيق الشروط و الآليات المعتمدة والمعلنة على أبواب الكلية وفي إدارات البرامج الجديدة وشؤون الطلاب بمقر الكلية بشبرا مبنى الخلفاوي شارع السعد.

الفئات المسوح لها الالتحاق بالبرنامج

أوضح بيان جامعة بنها أن فتح التقديم في برنامج هندسة البناء وإدارة التشييد في كلية الهندسة بشبرا للفئات التالية:

- الطلاب المحولين من الكلية ومن خارجها

- طلاب الفرصة الثانية

طريقة الاستعلام عن التقدم في البرنامج

أوضح بيان جامعة بنها، أنه لمزيدا من المعلومات عن التقدم وشروط الالتحاق ونظام الدراسة والرسوم الدراسية لبرنامج هندسة البناء وإدارة التشييد يرجى زيارة مقر البرنامج وشؤون الطلاب بفرع الخلفاوي أو التواصل من خلال الأرقام التالية :

- إدارة البرنامج 01111553949

- شؤون الطلاب 01273853724 - 01006267531

الأوراق المطلوبة للتحويل للطلاب المحولين من خارج الكلية

أوضح بيان جامعة بنها أن الأوراق المطلوبة للتحويل للطلاب المٌحولين من خارج الكلية للالتحاق بالبرنامج هي بيان حالة بالدرجات والتقديرات معتمد من وكيل أو عميد الكلية ومختوم بختم الشعار موجه إلى كلية الهندسة بشبرا.

- إثبات قيد مُدون به حالة قيد الطالب في العام الجامعي 2024/2023، مٌوجه إلى كلية الهندسة بشبرا.

- موقف الطالب من سداد الرسوم الدراسية والتجنيد بالكلية المُحول منها.

- صورة طبق الأصل من استمارة الثانوية العامة، أو الدبلوم الفني، أو شهادة معادلة عربية - أجنبية أو معهد فني مختومة بخاتم الشعار.

- أن يكون الطالب المُرشح للكلية أو المُحول من خارج الكلية مستوفٍ الحد الأدنى للجنة القطاع الهندسي على أن يستوفى طلب الالتحاق بالبرنامج بشؤون الطلاب.

- تسديد تكلفة رسم الالتحاق، والمقابلة الشخصية 750 جنيها، بالإضافة إلى المقاصة للمحولين 350 جنيها.

- تسليم ملف الطالب مرفق به خطاب الكلية بإرسال الملف بعد موافقة مجلس الكلية والجامعة على التحويل.

- يسدد رسوم الالتحاق ببرنامج هندسة البناء وإدارة التشييد ساعات معتمدة كالاتي، تكلفة الساعة 750 جنيه + 2500 جنيه مصروفات خدمات تعليمية

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لقبول الخريجين جامعة حكومية، ليسانس أوبكالوريوس، كفرصة تعليمية ثانية إلى الكلية بنظام الساعات المعتمدة، فقط ماعدا الجامعة العمالية، وتضمن أصل شهادة التخرج حديثة مختومة بخاتم الشعار، وأصل شهادة الميلاد والأوراق المطلوبة للتحويل، وأصل الموقف من التجنيد، مع تقديم أصل شهادة الثانوية العامة.

- صورة البطاقة و6 صور شخصية وموافقة جهة العمل.

- موافقة هيئة التدريب بالقوات المسلحة للحاصلين على المعهد الفني للقوات المسلحة وما زال فى الخدمة، تقديم المعاش صورة الكارنية.

- استيفاء طلب الالتحاق بالبرامج بشؤون الطلاب، حيث إن تكلفة رسم الالتحاق والمقابلة الشخصية 750 جنية.

- رسوم البرامج المعتمدة بالكلية هندسة البناء وإدارة التشييد ساعات معتمده تكلفة الساعة 750 جنيه.

- 8000 جنيه الرسوم المقررة من المجلس الأعلى للجامعات و2500 جنيه مصروفات إضافية.