نائب رئيس جامعة بنها: توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات

واصل الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الطب البيطري والعلاج الطبيعي.

الامتحانات بكلية الطب البيطري

واستهل الدكتور تامر سمير جولته بتفقد الامتحانات بكلية الطب البيطري، رافقه خلالها الدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري والوكلاء.

امتحانات كلية العلاج الطبيعي

كما تفقد الدكتور تامر سمير امتحانات كلية العلاج الطبيعي بمركز الاختبارات الإلكترونية، ورافقه خلالها الدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الإلكترونية.

واطمأن نائب رئيس الجامعة على سير أعمال الامتحانات والتأكد من مستوي أسئلة الامتحانات، ومدى موافقتها للمناهج والمقررات الدراسية، وانتظام سير العمل بجميع اللجان.

وأكد الدكتور تامر سمير حرص الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة دورية مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، مشيرا إلي أنه وجه بتوفير كافة احتياجات الطلاب وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم خلال فترة الامتحانات، مشيدا بالاستعدادات والتجهيزات الخاصة باللجان، وشدد علي تحقيق الانضباط والانتظام والالتزام بالقواعد المقررة لتوفير مناخ ملائم لأداء الطلاب الامتحانات.