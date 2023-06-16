أماكن الخروج في عيد الأضحى برأس البر.. شواطئ مجانية ومتنزهات

مع اقتراب عيد الأضحى، يبحث الأهالي عن أماكن الخروج في عيد الأضحى المبارك في رأس البر بدمياط، والتي تعد إحدى الوجهات السياحية المميزة لقضاء عطلة الصيف، وتضم مزارات سياحية ومتنزهات وشواطئ.

أماكن الخروج في عيد الأضحى برأس البر

وقال وليد الشهاوي، رئيس مجلس مدينة رأس البر، لـ«الوطن»، إنه جار الاستعدادات المكثفة لاستقبال الزوار والمصطافين خلال أيام عيد الاضحى المبارك، موضحا أن هناك أماكن الخروج في إجازة عيد الأضحى في رأس البر مختلفة ومتعددة، بينها الشواطئ التي تعد معظهما مجانية دون رسوم.

وأضاف «الشهاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشواطئ العامة ضمن أماكن الخروج في عيد الأضحى برأس البر، وتشهد إقبالا في الإجازات والأعياد، خاصة لرحلات اليوم الواحد، وذلك في المنطقة الأولى القريبة من اللسان، والمنطقة الثانية ومنطقة 101 وما بينهما من شواطئ مجانية، وتتراوح أسعار الشماسي على الكافتيريات التابعة للشواطئ بين 100 لـ150 جنيها، كما يوجد شواطئ خاصة تحتوي على شاليهات مفروشة للإيجار.

متنزهات وحدائق في رأس البر

وتابع رئيس مدينة رأس البر، أن شارع النيل من أفضل أماكن الخروج في عيد الأضحى برأس البر، حيث يحتوي على منطقة ممشى اللسان، ملتقى نهر النيل بالبحر المتوسط، ومحال تجارية ومطاعم وبازرات سياحية وفنادق وحدائق عامة وملاهي.

ويشهد شارع النيل إقبالا كبيرا من الزائرين، خاصة في الإجازات الرسمية والأعياد، حيث يعد من أهم أماكن الخروج في عيد الأضحى برأس البر.