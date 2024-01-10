أسعار الذهب في محلات الصاغة بعد تراجعها اليوم الأربعاء 10-1-2024

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-1-2024 منذ بداية التعاملات بقيمة 20 جنيها لتستقر في منتصف تعاملات الظهيرة بمختلف محلات الصاغة.

سعر الذھب الیوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مختلف أنواع الأعيرة، حسب آخر تحديث أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات الصباحية 3210 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات الظهيرة 3668 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويدخل الذهب عيار 24 في صناعة السبائك حيث يُعد الأنقى بين مختلف الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجلت أسعار جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات 2751 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات فسجل 25 ألفا و680 جنيها، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.