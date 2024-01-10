تراجع في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات.. اعرف بكام

أعلنت الشعبة العامة للذهب تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء 10-1-2024، نحو 10 جنيهات خلال منتصف التعاملات مقارنة بالأسعار في التعاملات الصباحية، وبحسب الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، قال إن طرح الشهادات البنكية بفائدة كبيرة تصل إلى 27% ساهم في اتجاه عدد كبير من المواطنين، خاصة أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة إلى شراء الشهادات البنكية.

سعر الذھب الیوم

«الوطن» تنشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-1-2024، حسب آخر تحديث أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليوم 10-1-2024 3200 جنيه، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال منتصف التعاملات 3658 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويدخل الذهب عيار 24 في صناعة السبائك، حيث يُعد الأنقى بين مختلف الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجلت أسعار جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم الأربعاء اليوم 10-1-2024 في منتصف التعاملات 2751 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات فسجل 25 ألفا و680 جنيها، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.