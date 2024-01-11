6 مدن أكثر دفئا اليوم الخميس.. العظمى في شرم الشيخ 22 درجة مئوية

تسجل اليوم، 6 مدن أعلى درجات حرارة تصل إلى 25 درجة مئوية بالنسبة للعظمى، في طقس حار الي معتدل نهارًا، بينما تتراوح الصغرى من 12 إلى 20 درجة مئوية، ليسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، وفقًا لغرف الأرصاد الجوية بالمحافظات.

طقس اليوم الخميس

وتقدم «الوطن» لمتابعيها، خريطة المدن الدافئة في طقس اليوم الخميس، حيث تتميز بسطوع الشمس نهارًا خاصة في فترة الظهيرة، وفقًا لغرف عمليات المحافظات.

المدن الأكثر دفئًا بطقس اليوم

- شلاتين: العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

- أبو رماد: العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

- حلايب: العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية.

- رأس حدربة: العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

- شرم الشيخ: العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

- أبو سمبل: العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية.