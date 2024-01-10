3 ظواهر جوية في طقس الصعيد.. الصغرى تسجل 5 درجات بأسيوط

يشهد طقس الصعيد في اليوم الثالث من شهر طوبة الموافق 11 يناير2024، أجواء مثالية، حيث إن حالة الجو نهارا مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً، وفي الصباح الباكر، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، كما سجلت محافظة أسيوط أقل درجة حرارة على مستوى جمهورية مصر العربية.

طقس الصعيد

وبحسب نشرة الأرصاد الجوية، فإن طقس الصعيد يشهد 3 ظواهر جوية، الأول مائل للدفئ نهارها، وخاصة محافظات الجنوب وبارد ليلا، والثانية موجة من الصقيع وخاصة على محافظة الوادي الجديد، والثالثة سقوط أمطار متوسطة على أقصى الجنوب على سلاسل البحر الأحمر.

كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار نسبة 30% على محافظة البحر الأحمر وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

طقس أسيوط.. يسجل أقل درجة حرارة

وسجلت محافظة أسيوط في ثالث أيام طوبة أقل درجة حرارة 5 درجات ليلا، وهي أصغر درجة حرارة في مدن محافظات مصر، بعد مدينة سانت كاترين التي سجلت 2 درجتين وحرارة ليلا.

وإليكم درجات الحرارة في محافظات الصعيد الكبرى.. الصغرى

بني سويف 19 ..8

الفيوم 18..8

المنيا. 18..6

أسيوط. 18..5

الوادي الجديد 21..6

سوهاج 18..9

قنا. 20..9

الأقصر 20..10

أسوان 21..11

الغردقة21..14