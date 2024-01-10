مواعيد امتحانات الترم الأول للمرحلة الثانوية في الإسكندرية.. تنطلق الأحد إلكترونيا

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية للصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الإسكندرية ويتساءل أولياء الأمور عن شكل أداء الطلاب للامتحانات وهل ستكون بالتابلت، أم ورقية بالنسبة للصف الأول الثانوي، حيث تقرر نهائياً أن يكون امتحان الصف الثاني بالتابلت ويريد أولياء الأمور كيفية أداء الصف الأول لامتحاناتهم.

امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية

أكد الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني تنطلق يوم الأحد 2024/1/14 وستكون امتحانات الصف الثاني إلكترونيا بالتابلت، أما بالنسبة للصف الأول فتنقسم إلى طريقتين ورقى مسائي للمدارس التي لم تتسلم التابلت، وستجرى الامتحانات بالتابلت إلكترونيا للمدارس التى تسلمت التابلت حيث تم توزيع ما يقرب من 40 ألف تابلت على المدارس الثانوية وجارى تسليم باقي المدارس فور وصولها من مخازن وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، حيث نعمل جميعاً لصالح الطلاب لذلك يجب ضرورة تضافر الجهود المبذولة لتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات.

تعليم العجمي مستعد ‏

وقال بسيونى محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه جرى عقد اجتماع مع مديري المدارس الثانوية بالإدارة في حضور هبة سليمان وكيل الإدارة وعبد المنعم عليوة مدير المرحلة الثانوية، ونانسي محمد نجيب، رئيس قسم التطوير التكنولوجي، لمناقشة آليات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الذي تقرر عقدها إلكتروني وفقا للجداول المعلنة، للمواد التي تضاف للمجموع من يوم الأحد القادم 2024/1/14، حيث إن الأصل في هذه الامتحانات إلكترونيا من خلال التابلت إلا في حالات استثنائية نتيجة مشاكل فنية أو تقنية يستبدل الامتحان فورا ورقيا، وتم التنبيه على ضرورة تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على استخدام التابلت خلال يومي الخميس والسبت، والتأكد وتحديث المنصة.